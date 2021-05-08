أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم (السبت)، مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 50 في تفجير قرب مدرسة غرب كابول. وقال مسؤول أمني، إن انفجارا وقع بالقرب من مدرسة في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، سقوط قتلى ومصابين جراء الانفجار لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل عن أرقام الضحايا أو سبب الانفجار.وتأتي الحادثة وسط تصاعد حدة القتال بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أخيرا، إذ فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم على الرغم من الدعوات الدولية لوقف العنف.واتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان بكثيف هجماتها على قوات الأمن الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لسحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.وقبل أسبوعين، أصاب صاروخ مجمع حاكم إقليم كونار بشرق أفغانستان خلال حفل ديني، مما أسفر عن إصابة 16 طفلاً على الأقل، وقد ألقت السلطات بالمسؤولية عن الهجوم على حركة طالبان. وقال إقبال سعيد حاكم كونار، إن صاروخاً أطلقته حركة طالبان أصاب قاعة المجمع أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم. وأضاف أن ما لا يقل عن 16 طفلاً وثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومسؤولي الشؤون الدينية أصيبوا، وبعض الأطفال في حالة حرجة.