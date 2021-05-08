فيما تواصل مليشيا الحوثي هجماتها على مأرب، أفشل الجيش اليمني الوطني اليوم (السبت) هجوما كبيرا على مواقع في مديرية صرواح غرب المحافظة.واتهم مصدر عسكري مليشيا الحوثي بشن هجومين خلال الساعات الأولى من فجر اليوم على مواقع الجيش في منطقة الزور التابعة لمديرية صرواح غربي مأرب، مضيفاً: «إلا أننا تمكنا من كسرهما بعد معارك استمرت ساعات»، مؤكداً سقوط العشرات من مسلحي المليشيا بين قتيل وجريح خلال المواجهات.وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب أعلن إفشال هجوم واسع للمليشيا على جبهتي المشجح وصرواح غربي مأرب، لافتاً إلى أن معارك شرسة شهدتها المنطقتان.وأكد المركز أن ما لا يقل عن 45 مسلحاً حوثياً بينهم قيادات ميدانية قتلوا فيما جرح العشرات، كما تمكن الجيش من إحراق عدد من الآليات، مبيناً أن مقاتلات التحالف العربي شاركت بعدة غارات جوية ودمرت عددا من التعزيزات والآليات وقتلت العشرات من المسلحين.وفي الجوف شمال شرق اليمن تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة في جبهتي العلم والجدافر. ووفقاً لمصدر عسكري، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت خلالها المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.وكانت دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيّرة حوثية أثناء تحليقها في جبهة الكسارة غرب مأرب.