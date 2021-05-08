أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن ثقته بأن صداقة وعلاقة بلاده مع مصر ستعود إلى مستويات أعلى قريباً، معتبرا أن ذلك يرعب البعض ويخيفهم. وبحسب وكالة «الأناضول» قال أكار في كلمة له عقب مأدبة إفطار مع القوات الخاصة التركية أمس (الجمعة) في العاصمة أنقرة: «نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم». وأضاف: «تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض». وتابع «ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق من كل قلبي أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير، وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة القادمة». ولفت إلى أن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيكون مفيدا وضروريا للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر.واختتمت، الخميس الماضي، وبعد يومين من المداولات، مباحثات استكشافية بين وفدي مصر وتركيا عقدت في القاهرة.وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قال: «على الرغم من أن العلاقات مع مصر تشهد توترا في الآونة الأخيرة إلا أن التعاون الثنائي يصب في مصلحة البلدين». وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «نحن منفتحون على تطوير علاقاتنا مع جميع دول المنطقة وعلى أساس الاحترام المتبادل بين الجانبين».