اعتقلت السلطات العراقية اليوم (السبت) 3 قيادات من تنظيم «داعش»الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد. ووفقاً لبيان لجنة الإعلام الأمني، فإن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية كشفت أن أحد الإرهابيين يعمل في الديوان العسكري للتنظيم ومساعداً أمنياً لما يسمى «قطاع داقوق» وتم تكليفه بإدارة أمور عائلات التنظيم وتوزيع الكفالات (الأموال).وأفاد بأن الإرهابيين هم 3 أشقاء، وأن الإرهابي الثاني عمل إدارياً لما يسمى «ديوان العسكر» ومعاوناً إدارياً عاماً لمناطق جنوب غرب كركوك وتم تكليفه بنقل المواد الغذائية إلى عناصر داعش في وادي الشاي وتوزيع الكفالات على أسرهم، فيما عمل الشقيق الثالث ضمن ما يسمى ديوان العسكر في قطاعي داقوق والدوز. ولفت البيان إلى أن اعتقال الثلاثة تم خلال عملية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.