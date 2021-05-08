اقتحمت مليشيات مسلحة أمس (الجمعة) فندق كورنثيا وسط العاصمة الليبية طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي، للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واللواء حسين العائب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، بعد يوم واحد من تعيينه.

فيما ذكرت مصادر لقناة «العربية» أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، غادر الفندق من الباب الخلفي قبل وصول الميليشيا إليه.

وقد تصاعدت الحملة الدعائية المناوئة لنجلاء المنقوش بعدما طالبت تركيا بإنهاء تواجدها العسكري وسحب «المرتزقة» الموالين لها على الأراضي الليبية. وامتنعت الحكومة عن التعليق على تلقي المنقوش تهديدات، أو تعرضها لضغوط لإقالتها من منصبها.