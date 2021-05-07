تعهد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بإعلان حقائق جديدة وصفها بـ«الصاخبة» في القضية الجنائية المتعلقة بالتحضير لانقلاب ضده، وقال إن الحقائق المرتقبة ستجعل الناس «يشعرون بالرعب» من ذلك، على حد قوله.واعتبر لوكاشينكو في تصريح له اليوم (الجمعة)، أن ما تم كشفه من تفاصيل الانقلاب، ليس سوى غيض من فيض، وأن المهم سيعلن في وقت لاحق. ولفت الرئيس البيلاروسي إلى أن الأشخاص الذين ليسوا منغمسين بعمق في الموقف ولا يفهمون هذه العمليات، لا يأخذون المعتقلين على محمل الجد ويطرحون السؤال: «بعض الفلاسفة وكبار السن - كيف يمكنهم فعل شيء ما من هذا القبيل؟».وبحسب لوكاشينكو، تفاجأت الاستخبارات الأجنبية بمدى جدية العملية التي نفذتها المخابرات البيلاروسية، وقال: أكد الروس أن هذا الأمر يحدث مرة واحدة في حياة المخابرات، من الصعب الكشف عن مثل هذه المؤامرة وهي في مهدها. العملية حقيقية وعرضنا وقائع محددة تؤكد ذلك.