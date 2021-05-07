أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بعض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلاده في السنوات الأخيرة قوضت النظام العالمي القائم على القواعد. وقال بلينكن في الأمم المتحدة: أعلم أن بعض أفعالنا في السنوات الأخيرة قوضت النظام العالمي القائم على القواعد، وجعلت الدول الأخرى تتساءل عن مدى التزامنا به. ولفت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن استعرضت أمام العالم استعدادها للتعاون في نطاق المؤسسات المتعددة الأطراف. واستشهد الوزير الأمريكي بعودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ وانضمامها من جديد إلى منظمة الصحة العالمية.