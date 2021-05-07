قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الجمعة)، إن بلاده لديها روابط كثيرة مع مصر، وعلينا المحافظة عليها. وأضاف: نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر.وجاءت تصريحات أردوغان بعد اختتام يومين من أول مباحثات مصرية تركية منذ نحو 8 سنوات في القاهرة.وكشفت القاهرة أمس (الخميس)، تفاصيل الجولة الاستكشافية للمشاورات والمباحثات مع تركيا، التي جرت في القاهرة وتركزت على ملفات ليبيا وشرق المتوسط وسورية والعراق.وقالت الخارجية المصرية في بيان إنه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا وسورية والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.وذكرت أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.