قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس (الخميس)، إن بلاده لا تعتزم حاليا إسقاط بقايا صاروخ صيني «تائه» من المتوقع أن يسقط عائدا عبر الغلاف الجوي للأرض خلال الأيام المقبلة.

وقال أوستن متحدثا للصحفيين: إن الأمل أن تسقط بقايا الصاروخ في المحيط، وإن أحدث التقديرات تشير إلى أنه سيسقط يوم السبت أو الأحد.

من جهته، أعلن مركز الفلك الدولي، أنه من المحتمل مرور الصاروخ الصيني «التائه» على المنطقة العربية اليوم.

وقال المركز إن «حطام الصاروخ الصيني سيمر فوق المنطقة العربية هذه الليلة في الساعة 07:30 مساء بتوقيت غرينتش».

وأضاف المركز، في حسابه عبر تويتر، أن الصاروخ «لن يرى أثناء هذا المرور لأنه سيكون في ظل الأرض، ولن يكون مرئيا أيضًا. ولا يشكل أي خطر».

واضاف المركز بأن موعد سقوط الصاروخ هو الأحد 9 مايو الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش.

ويبلغ طول الصاروخ الصيني 33 مترًا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنا.