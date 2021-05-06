رفعت عائلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوى تشهير ضد سلفه إيهود أولمرت، على خلفية تصريحات أدلى به مؤخرا ضد رئيس الحكومة وذويه.

وتطالب عائلة نتنياهو، حسب الدعوى التي تم رفعهتا اليوم (الخميس) للقضاء، بإلزام أولمرت بدفع تعويضات بمقدار 837 ألف شيكل (نحو 257 ألف دولار أمريكي)، متهمة إياه بمحاولة الإضرار بسمعة رئيس الوزراء وزوجته سارة ونجلهما الأكبر يائير.

وسبق أن هددت عائلة نتنياهو بمطابة أولمرت بدفع تعويضات تصل إلى مليون شيكل، بعد أن وصف الأخير في مقابلة إعلامية في أبريل الماضي رئيس الوزراء وأقاربه بأنهم «مرضى عقليا».

ورفض أولمرت في مقابلة أخرى التخلي عن كلامه هذا، ووصف نتنياهو وعائلته بأنهم «عصابة أغبياء».