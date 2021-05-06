شن السيناتور الجمهوري العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية جيم ريش هجوما ضاريا على مليشيا الحوثي، واتهمها بسرقة المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة لأطفال المدارس. كما اتهم الحوثيين بتجويع وازدراء مصالح السكان الذين يعيشون تحت سيطرتهم.وقال في تغريدة له اليوم (الخميس): «إن قرار الحوثيين الاستيلاء على المساعدة المخصصة لأطفال المدارس في اليمن أمر مروع»، وأضاف أنه يعكس ازدراء وتجاهل الرفاهية والتقدم الشخصي للآلاف الذين يعيشون تحت سيطرتهم الفعلية. وشدد على ضرورة تفريغ هذه المساعدات وتوزيعها على الفور.وطالب برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق المليشيات الحوثية في اليمن بالتوقف عن تحويل مسار المساعدات الغذائية التي يحتاجها السكان بشكل ملح في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وكشف مسح قامت به الوكالة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن سكان العاصمة صنعاء لم يحصلوا على حصص مخصصة لهم من المساعدات.وقال برنامج الأغذية العالمي إن هناك شاحنات تنقل حمولات غذائية بشكل غير مشروع من مناطق توزيعها، وأن حصص الغذاء تُباع علنا في الأسواق أو تُمنح لأشخاص غير مخولين بالحصول عليها.وأكد أن اختلاس المساعدات الغذائية كُشف عبر دراسة أجريت في الشهور القليلة الماضية بعد ورود تقارير عدة عن عرض مواد غذائية للبيع في أسواق صنعاء.وكشفت التحقيقات ضلوع منظمة محلية أنيط بها توزيع المواد الغذائية في عملية السرقة، بحسب الوكالة الأممية. وترتبط المنظمة المحلية بوزارة التربية والتعليم التي يسيطر عليها الحوثيون. وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن هذا السلوك يصل إلى حد سرقة الغذاء من أفواه الجياع. وقال: «يموت الأطفال في اليمن لأن ليس لديهم ما يكفي من الطعام بسبب هذه الجرائم. هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف فورا».