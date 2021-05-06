في مؤشر على مزيد من التوتر في العلاقات، استدعى المغرب سفيرته في برلين للتشاور. وقالت وزارة الخارجية المغربية اليوم (الخميس): «إن هذا القرار يأتي ردا على مراكمة ألمانيا المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة». وأضاف البيان أن ألمانيا سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء الغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن.ولفتت الخارجية المغربية إلى أن الخلافات بين البلدين تشكل أيضا قضايا أمنية مرتبطة بالحرب الدولية على الإرهاب واتهمت برلين بالكشف عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية.وشددت الخارجية المغربية على أن من بين المواقف العدائية أيضا لحكومة ألمانيا محاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف كتلك التي عقدت في برلين.