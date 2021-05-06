فيما يشي بأن الأمور تتجه إلى الأسوأ في أفغانستان، استولت حركة طالبان اليوم (الخميس) على ثاني أكبر سد في البلاد بعد أشهر من القتال العنيف في معقلهم السابق بولاية قندهار، وفق ما أفاد مسؤولون رسميون. وقال مسؤولون محليون إن سد دحلة الذي يوفر مياه الري للمزارعين عبر شبكة قنوات ومياه الشرب لعاصمة الولاية أصبح الآن تحت سيطرة طالبان.وأكد المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أن الحركة استولت على سد دحلة في أرغنداب.وأكد حاجي غلب الدين حاكم المنطقة المجاورة أن السد بات تحت سيطرة الحركة المتمردة. وقال قواتنا الأمنية طلبت تعزيزات لكنها لم تتمكن من الحصول عليها.وبنت الولايات المتحدة سد دحلة منذ نحو 70 عاما لتوفير مياه الري لأراضي نحو 7 مقاطعات في قندهار. وعام 2019 وافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم هبة بقيمة 350 مليون دولار إلى أفغانستان لاستخدامها جزئيا في مشاريع توسعة للسد.وكان من المقرر أن تكون الولايات المتحدة انتهت من سحب جميع القوات في الأول من مايو بموجب اتفاقها مع طالبان العام الماضي، لكن واشنطن أرجأت هذه الخطوة حتى 11 سبتمبر، ما أثار غضب المتمردين. ويأتي انسحاب القوات الأجنبية وسط تعثر جهود التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.