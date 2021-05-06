قتلت امرأة وأصيب عدد آخر عندما صدم سائق مجموعة من الأشخاص في ساحة انتظار سيارات عند أحد مطاعم مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، في أعقاب مشاجرة، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم (الخميس). واتهم مكتب قائد شرطة مقاطعة هاريس الرقيب جيسون براون، السائق، البالغ من العمر نحو 20 عامًا، بتعمد دهس الحشد. وقال إن شخصا آخر في حالة خطيرة، بينما أصيب عدد آخر بجروح طفيفة. وأضاف براون أن السائق فر في البداية لكنه عاد إلى ساحة انتظار السيارات، حيث تم اعتقاله. وأضاف أن المحققين يعملون لتحديد أي علاقة بين السائق ومن أصيبوا.وقالت السلطات إن أجهزتها تجمعت خارج مطعم «بينشي تكس مكس» في منطقة كاتي نحو الساعة الواحدة صباحًا عند موقع الحادث. وأعلنت وفاة امرأة يعتقد أنها كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها في المستشفى.وأفادت محطة تلفزيون «هيوستن كيه تي آر كيه» بأن شجارا نشب داخل المطعم وفي ساحة انتظار السيارات قبل دهس المجموعة.