تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أزالت السلطات العراقية صوراً للخميني والمرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس الإيراني القتيل قاسم سليماني، من أمام جامع أبو حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية بالعاصمة بغداد. ونفذت اليوم (الخميس) قوة ترافقها آليات حكومية عملية إزالة الصور التي أثارت ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت جهة مجهولة رفعت مساء أمس (الأربعاء)، لافتة ضمت صور كلٍّ من قاسم سليماني، وعلي خامنئي والخميني على بُعد أمتار من مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان.وسبق أن أثار رفع صور كهذه غضباً شعبياً وانتقادات واسعة، وأثارت غضب عراقيين وحفيظتهم ضد النظام الإيراني. وطالب العديد من السكان الجهات الحكومية بمنع رفع مثل تلك الصور خصوصاً خلال المواكب، واستبدالها بصور لشخصيات عراقية.