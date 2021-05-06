أعربت الخارجية السودانية عن أسفها إزاء تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها الخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة لحكومة بلاده على الأراضي المجاورة للإقليم، والدفع بهم للقتال في منطقة تيغراي.واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم (الخميس)، أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة (سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية)، أمر مؤسف وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان توتراً متصاعداً، بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أكبر روافد نهر النيل.وسبق أن هدد السودان بملاحقة إثيوبيا قضائياً في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر. وتتهم مصر والسودان إثيوبيا بالمسؤولة عن فشل المفاوضات بسبب تعنتها ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد.