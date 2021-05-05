وصف الرئيس الأفغاني أشرف غني قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات الأمريكية البالغ عددها 2500 جندي من أفغانستان في سبتمبر القادم، بأنه نقطة تحول لبلاده وجيرانها.وقال غني في مقال نشرته صحيفة «فورين أفّيرز» الأمريكية اليوم (الأربعاء): «إن الحكومة الأفغانية تحترم قرار سحب القوات الأمريكية وترى أنه يمثل فرصة ومخاطرة على حد سواء للأفغان وطالبان والمنطقة، مضيفاً أن الانسحاب فرصة للأفغان لبسط سيادة حقيقية على أرضهم التي شهدت نشر قوات أمنية أجنبية مختلفة تابعة لـ40 دولة على مدى السنوات الـ20 الماضية».وأفاد بأن الانسحاب سيمكن الحكومة الأفغانية من اتخاذ القرارات المتعلقة بالمقاربات العسكرية بشأن حركة طالبان وغيرها من الجماعات الأخرى، ولن يكون لدى طالبان مسوّغ لخوض الحرب بحجة الجهاد لدحر القوات الأجنبية.وأعرب عن استعداده إنهاء حكمه مبكرا إذا كان ذلك سيضمن السلام في أفغانستان، مؤكداً أن حكومته عملت على بناء إجماع وطني على الحاجة إلى تسوية سياسية تتماشى مع قيم الدستور الأفغاني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا تزال مستعدة لمواصلة المحادثات مع طالبان.