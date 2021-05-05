حظرت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء)، منظمة أنصار العالمية الإسلامية على خلفية دعمها للإرهاب على مستوى العالم عبر التبرعات، ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن الشرطة داهمت مباني في 10 ولايات ألمانية تابعة للمنظمة. وأفادت الوكالة بأن الأموال التي جمعتها المنظمة ذهبت إلى مشاريع الرعاية الاجتماعية ولمجموعات مثل فرع «القاعدة» السوري المعروف باسم جبهة النصرة، وحركة حماس الفلسطينية وحركة الشباب في الصومال.وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية على تويتر: «تم حظر منظمة أنصار العالمية ومؤسساتها، الشبكة تمول الإرهاب على مستوى العالم من خلال تبرعاتها»، فيما قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوف: «إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فأنت بحاجة إلى تجفيف منابعه المالية».