كشف الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، أنه مخطوف منذ مطلع أبريل لدى جماعة موالين لتنظيم «القاعدة» في مالي. وقال في مقطع فيديو قصير تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء): إنه خُطف في 8 أبريل في منطقة غاو من قبل جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التحالف الجهادي الرئيسي في منطقة الساحل بزعامة اياد اغ غالي، وناشد من داخل خيمة عائلته وأصدقائه والسلطات الفرنسية بذل ما في وسعهم للإفراج عنه.وأكد مسؤول في الخارجية الفرنسية أن الاتصال مفقود مع دوبوا المتعاون مع عدة وسائل إعلام منها مجلة «لوبوان أفريك» وصحيفة «ليبراسيون»، موضحاً أنهم على اتصال مع أسرته والسلطات المالية.وأوضح الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار، أن دوبوا كان في غاو بمالي لإعداد تقرير في 8 أبريل، ولم يعد إلى فندقه بعد الغداء، وهو يعرف تماماً أن هذه المنطقة خطيرة جداً.وأضاف، تم إبلاغنا بعد يومين من اختفائه، وبالتشاور مع هيئتي التحرير اللتين يعمل لديهما، اتخذنا القرار بعدم الإعلان عن الخطف، حتى لا نعيق أي احتمال لمنفذ إيجابي سريع.