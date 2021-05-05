أثارت زيارة مندوب الملالي في صنعاء الحاكم العسكري لمليشيا الحوثي المدعو حسن إيرلو للمستشفى الجمهوري في العاصمة اليمنية،أمس (الثلاثاء)، استياء عدد كبير من اليمنيين على صفحات التواصل الاجتماعي، إذ قال الصحفي عبدالله المشولي: «إن إيرلو زار المستشفى الجمهوري وتفقد سير أعمال الصيانة والترميم واستمع من المقاول لشرح عما تم تنفيذه من أعمال، ولم يسمح حتى لوزير صحة الانقلاب بمرافقته في جولته.. هذه هي السيادة الوطنية ولكن من منظور حوثي». وأضاف أن الحوثيين «لا كرامة لهم؛ لأنهم عملاء خانوا اليمن واليمنيين». وتساءل المشولي: «من هو العدو يا من زعيمكم منبطح وأنتم رخاص؟».فيما اعتبر الناشط وليد الراجحي أن زيارة إيرلو توضح للعالم أن معركتنا ليست داخلية فقط، بل إنها معركة العروبة ضد الفرس. ورأت الشاعرة اليمنية برديس السياغي، أن الزيارة تأكيد على أنه الحاكم الفعلي للمليشيا وأن إيران المتورط الرئيسي في تدمير اليمن وارتكاب جرائم إبادة ضد الإنسانية. وكشفت وسائل إعلام مؤيدة للشرعية أن الزيارة كانت للاطمئنان على خبراء إيرانيين في الصواريخ الباليستية أحدهم مصاب وآخرون قتلوا في غارة جوية خاطفة لمقاتلات التحالف في أطراف مأرب.