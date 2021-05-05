وسط أزمة عاصفة، انتهى اليوم (الأربعاء) التفويض الممنوح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة، وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في بيان، أن نتنياهو أبلغ الرئاسة بعدم قدرته على تشكيل حكومة. ويتوجب على الرئاسة الآن اختيار شخصية أخرى لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة السياسية، أو تمديد المهلة لأسبوعين إضافيين.وحصل نتنياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد على تكليف من الرئيس الإسرائيلي مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة، بعد انتخابات 23 مارس التي كانت رابع انتخابات غير حاسمة في أقل من عامين.وفاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست، الذي يضم 120 مقعدا، ولكن النتائج أوضحت أن تأمين أغلبية برلمانية من 61 مقعدا ليس بالأمر الهين.يذكر أنه على مدى الأسابيع الأربعة الماضية امتلأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتكهنات بشأن الصفقات المحتملة التي يمكن أن تجعل نتنياهو يمدد رقمه القياسي البالغ 12 عاما متتالية في السلطة.