يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أزمات اقتصادية كبيرة جراء سياسة التجويع والترهيب الحوثية، في وقت تزايدت جرائم الاختطاف والسرقة والاعتداءات على المارة في العاصمة اليمنية صنعاء بشكل مخيف خلال شهر رمضان.وأكدت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ» أن اختطاف واختفاء الأطفال من شوارع صنعاء عاد مجدداً بشكل قوي، ولفتت إلى أن طفلين من أسرة واحدة أكبرهم ملاك الحشيشي 11 عاماً فقدا من جوار جولة سبأ في صنعاء.وأفادت المصادر بأن العصابات الحوثية تمتلك سيارات بلا أرقام وتمارس عمليات السطو المسلح على المارة وأصحاب السيارات خصوصاً الأجرة منها وكذلك المارة، موضحة أن تاجر البقالة نجيب الأصابي جرى ملاحقته من قبل سيارة حوثية من دون أرقام عقب استخلاصه مستحقاته من أحد محلات عملائه إلى جولة مذبح وإيقافه بالقوة وإيهام المارة بأنه صدمهم وضربه بشكل مبرح وسرقة مليون و800 ألف ريال يمني كانت داخل السيارة.وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صور عدد من الأطفال الذين يطالبون بالبحث عنهم في الآونة الأخيرة.