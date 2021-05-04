أفصحت مصادر موثوقة أن الجولة الأولى لجلسة المشاورات المصرية - التركية ستنطلق في القاهرة اليوم (الثلاثاء) خلال ساعات. وبحسب المصادر، ستطلع القاهرة خلال الجلسة على رؤية أنقرة حول عودة العلاقات، وسيقدم الوفد التركي أبرز ما ستقوم به بلاده خلال المرحلة القادمة لتطبيع العلاقات المصرية - التركية بعد قطيعة 8 سنوات. وشددت المصادر على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في الجلسات التشاورية الأولى، إذ تنتظر القاهرة تقديم بوادر حسن النية لبناء الثقة.يذكر أن وسائل إعلام تركية، أعلنت أمس (الإثنين)، أن وفداً دبلوماسياً تركياً توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، في أول زيارة لمسؤولين أتراك منذ القطيعة بين البلدين عام 2013.ونقلت عن مستشار الرئيس التركي إبراهيم كالين تأكيده أن وفداً تركياً سيزور القاهرة، مشيراً إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا. وأضاف كالين، وهو المتحدث باسم الرئاسة التركية أيضاً، أن هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.