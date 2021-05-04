يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان زيارة اليوم (الثلاثاء)، تشمل مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا لبحث أزمات الحدود وأزمة سد النهضة، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي، أبلغها بأنه سيقوم بجولة تشمل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا للتوسط بشأن أزمة سد النهضة.

وأعربت المهدي عن ارتياح بلادها لوجود تنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة لإيجاد حل لأزمة سد النهضة.