كشف تقرير حديث صادر عن جهاز الاستخبارات الأمريكية، أمس (الاثنين)، عن معلومات تؤكد أن إيران هي التهديد الرئيسي لمصالح الولايات المتحدة والدول الحليفة لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، ملمحًا إلى أن مقتل قاسم سليماني تسبب في حالة من التمرد الإيراني على المنطقة بأسرها.

التقرير أشار إلى أن لإيران مخزونا مخيفا من اليورانيوم ضعيف التخصيب، وأن هذا المخزون تضاعف بأكثر من 14 ضعفا عن المنصوص عليه في اتفاق 2015، ما يؤكد أن إيران تريد أن تصبح قوة نووية في المنطقة.

وذكر التقرير أن طهران تركز جهودها على ضرب حلفاء واشنطن في المنطقة، وتعمل مع ميليشيا حزب الله الإرهابية على تأمين وجود عسكري دائم في سورية، وتسعى للحفاظ على ميليشياتها في العراق، وتواصل دعم الحوثيين بالمال والسلاح في اليمن.