دعت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية الليبية نجلاء المنقوش تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.

جاءت تصريحات المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس (الاثنين) في العاصمة الليبية طرابلس مع نظيرها التركي الذي يزور ليبيا.

ويزور وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود تشاوش أوغلو وخلوصي آكار طرابلس لإجراء مباحثات مع المسؤولين الليبيين وفي مقدمهم رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.