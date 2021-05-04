أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، أن القوات الأمريكية تعرضت لهجمات أثناء انسحابها من أفغانستان خلال نهاية الأسبوع.

وقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي اليومي: هناك بعض هجمات المضايقة الصغيرة خلال نهاية الأسبوع التي لم يكن لها أي تأثير كبير، وبالتأكيد ليس على قواتنا أو مواردنا هناك.

وأعرب عن قلقه من الهجمات المتكررة على القوات الأمريكية في العراق، مؤكداً مواصلة بلاده مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

من جانب آخر، أشار كيربي إلى أن بلاده أعربت عن قلقها إزاء أنشطة البحرية الإيرانية.