قتل 3 وأصيب نحو 11 شخصا في انفجار مستودع تصنيع قذائف وتفخيخ يتبع لمجموعات متشددة قرب مخيم الفروسية في منطقة الفوعة شمال شرقي إدلب اليوم(الإثنين).

ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن الانفجار أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، ومواطنة في محيط المستودع، بالإضافة لسقوط 11 جريحا من قاطني المخيم، بينهم نساء وأطفال. ورجحت المصادر أن يكون الانفجار ناجما عن ضربة جوية تعرضت لها ورشة التصنيع من الجو ولا يعلم هوية الجهة التي قامت بالاستهداف بعد، فضلا عن تدمير المستودع.

وأفاد المرصد بأن انفجارا عنيفا سُمع في مناطق عدة من إدلب، نجم عن انفجار مجهول السبب حتى اللحظة، وقع في منطقة الفوعة شمال شرقي إدلب، تلاه تصاعد سحابة دخان كبيرة في أجواء المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة في ما إذا كان هناك استهداف أو انفجار مستودعات أسلحة وذخيرة.

وبرغم سريان وقف لإطلاق النار في إدلب وجوارها منذ أكثر من عام، تشن الطائرات الحربية الروسية بين الحين والآخر ضربات ضد مواقع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المتشددة والمقاتلة الأخرى. كما تستهدف الطائرات الأمريكية أحياناً مواقع المتشددين خصوصاً المرتبطين بتنظيم القاعدة في المنطقة.

ولم يتمكن المرصد من تحديد الفصيل الذي يدير المستودع، لكنه قال إنه غير تابع لهيئة تحرير الشام التي تسيطر على نحو نصف مساحة إدلب وأجزاء صغيرة محاذية من محافظات اللاذقية وحلب وحماة المجاورة، وتنتشر في المنطقة أيضاً فصائل متشددة ومقاتلة أقل نفوذاً، بينها تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة.