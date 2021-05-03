اعتقلت وزارة الداخلية العراقية اليوم (الإثنين)، الإرهابي المكنى أبو علي الجميلي والمسمى والي الفلوجة التابع لتنظيم داعش. واعترف القيادي في التنظيم الإرهابي خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2005، ثم انتقل إلى تنظيم داعش وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية.يذكر أن القيادي الداعشي كان محكوما عليه 15 سنة، وتم الإفراج عنه سنة 2011، وبعدها جدد ما تسمى البيعة لتنظيم داعش وعمل ضمن أوكار الأسلحة، وبعدها هرب إلى سورية بعد عملية تحرير الأنبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل، وبعدها عين بما يسمى والي الفلوجة.وكان القيادي الداعشي يرتدي حزاما ناسفا شخصيا، وأقر بقيامه بعشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وتم تدوين أقواله بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.