كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفاع حاد في عدد حالات الإعدام في إيران، مؤكدة أن معظمها كان في مناطق الأقليات القومية وضد المعارضين السياسيين. وأفادت المنظمة ومقرها أوسلو في تقرير لها اليوم (الإثنين)، أنه خلال عام 2020 نفذت أكثر من 267 عملية إعدام، وتم إعدام 60 شخصاً في 4 أقاليم هي سيستان وبلوشستان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكردستان. وأضافت أن العدد المتزايد للإعدامات في مناطق الأقليات يمثل ارتفاعاً نسبته 20% مقارنة بعامي 2019 و2018، إذ تم إعدام 49 و51 شخصاً في الأقاليم الأربعة.

وأوضح التقرير الذي نشرته قناة «إيران انترناشونال» أن الأقليات العرقية كانت عرضة للإعدامات أكثر من غيرها، وزيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام في إقليم كردستان مقارنة بالسنوات السابقة.

ولفت إلى أنه من بين 60 عملية إعدام في تلك المناطق، لم تعلن السلطات سوى 13 (21%)، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 79% من عمليات الإعدام في المناطق العرقية في عام 2020 دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية.