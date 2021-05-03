أعلنت المحكمة الدستورية السورية اليوم (الإثنين)، استيفاء 3 مرشحين للرئاسة السورية الشروط الدستورية والقانونية للانتخابات التي ستجرى في 26 مايو الجاري، بينهم بشار الأسد.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، إن المحكمة قبلت ترشيح كل من عبدالله عبدالله، بشار الأسد، ومحمود مرعي، ورفضت باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، مؤكداً أنه يحق لكل من رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).وانتهت (الأربعاء) الماضي المهلة الدستورية المحددة بـ 10 أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة التي تقدم إليها 51 مرشحاً لكن الموافقة وقبول الطلبات مرهون بنيل كل مرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 إذ يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة، وأن يكون المرشح أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية ما أغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.ويصف المعارضون السوريون الانتخابات بـ«الشكلية»، فيما شككت قوى غربية عدة في نزاهتها ونعتتها بأنها «مسرحية هزلية».