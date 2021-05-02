اعتقلت قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول قياديا «داعشيا» يعتقد أنه كان على علاقة بالزعيم السابق للتنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية اليوم (الأحد) قولها: إن عناصر جهاز الاستخبارات التركي نفذوا عملية للكشف والقبض على مشتبهين مرتبطين بالتنظيم وقاتلوا في مناطق الاشتباكات. وأفادت بأن الاستخبارات التركية تمكنت من رصد شخص أجنبي تواجد في مناطق الاشتباكات خلال 2014، وقدّم تدريبات عسكرية داخل تنظيم داعش، وتولى مهمات قيادية في التنظيم، وتحرك مع من يسمون بأمراء رفيعين داخل هيئة اتخاذ القرار بالتنظيم.وأوضحت أن التحريات أظهرت أن الشخص الأجنبي تولى دوراً في عبور أبوبكر البغدادي إلى مناطق آمنة في سورية قبل مقتل الأخير بضربة أمريكية في منطقة إدلب عام 2019.ولفتت المصادر إلى أن الشخص كان مستمراً في التواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق الاشتباكات، وأنه جرى القبض عليه الأربعاء الماضي في عملية بمنطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول.