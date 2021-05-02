أصيب أكثر من 50 ضابطا بالشرطة واعتقل أكثر من 250 متظاهرا بعد أن تحولت مسيرات عيد العمال التقليدية في برلين إلى أعمال عنف، وأفاد اتحاد الشرطة الألماني اليوم (الأحد)، بأنه جرت أكثر من 20 مسيرة مختلفة في العاصمة الألمانية وكانت الغالبية العظمى منها سلمية، إلا أن مسيرة يسارية ضمت 8000 شخص عبر حي نويكولن وكروزبرغ بالمدينة تحولت إلى أعمال عنف. وألقى المتظاهرون الزجاجات والحجارة على الضباط، وأحرقوا حاويات القمامة وألواح الخشب في الشوارع.وقال نائب رئيس نقابة الشرطة في برلين ستيفان كيلم، لوكالة الأنباء الألمانية: «ليس لدينا أي أرقام نهائية، ولكن في ما يتعلق بأكثر من 50 زميلا مصابا وأكثر من 250 معتقلاً، فمن الواضح أننا بعيدون جدًا عن عيد العمال السلمي». وأدان كيلم إلقاء الزجاجات والحجارة وإحراق الحواجز في الشوارع، قائلاً: «هذه إشارات واضحة على أن الأمر لا يتعلق بالتعبير السياسي، بل على انتهاك الحق في التجمع لارتكاب جرائم خطيرة».