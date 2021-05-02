في إطار استحقاقات اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، عين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم (الأحد) زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور غرب البلاد.وقال حمدوك في تغريدة على حسابه بتويتر: «استجابة لاستحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان، وعملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية؛ أصدرتُ قراراً بتعيين مني أركو مناوي حاكماً عاماً لإقليم دارفور، داعياً الوزارات والجهات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار».ونص اتفاق تقسيم السلطة الموقع مع حركات دارفور على تخصيص 20% من الوظائف السودانية في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء والبنوك والشركات العامة لأبناء الإقليم، على أن يتم ذلك بقرار سياسي خلال 45 يوما من توقيع الاتفاق. وقضى الاتفاق بالعودة إلى حكم السودان بنظام الأقاليم بدلا عن الولايات، على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان في غضون 5 أشهر من توقيع اتفاق السلام.