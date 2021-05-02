حذر مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام من أن قوى الشر من التيارات الإرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار العالم العربي والإسلامي والعمل على هدم دوله، مشددا على ضرورة استئصال تلك التيارات الظلامية فكراً وتنظيماً لخطرها على الشعوب الإسلامية والعالم.ودعا المفتي في بيان له اليوم (الأحد) إلى دعم الدولة الوطنية في مواجهة الفوضى والإرهاب والهدم، مؤكداً أن ذلك واجب وطني وشرعي على كل مواطن شريف في مواجهة قوى الشر والظلام، وكشف عناصرها العميلة والخائنة والمأجورة، وقال: «علينا جميعاً واجب وطني في نشر الوعي الصحيح وتحصين مجتمعاتنا من زيف وخداع وأكاذيب تلك الجماعات الإرهابية العميلة الخائنة المأجورة».وأضاف أن المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، ولن تفلح مطلقا قوى الشر في بث الفتن، مؤكدًا أن النسيج الوطني الواحد واللحمة الوطنية مهمان في مواجهة محاولات الجماعات الإرهابية ومنع مؤامراتها في نشر الفتن الطائفية والوقيعة بين جناحي الوطن الواحد، داعياً المصريين جميعًا إلى الارتقاء بتلك المشاعر الطيبة في ما بينهم لتكون طاقة إيجابية موحدة.