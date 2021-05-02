تواصل مليشيا الحوثي سياسة التضييق على اليمنيين ومنعهم من أداء صلواتهم بكل يسر في المساجد، إذ لجأت إلى بث خطب لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي بدلاً عن صلاة التراويح التي أعلنت منعها بزعم أنها بدعة.وأفادت مصادر يمنية بأن المليشيا وضعت شاشات تلفزيونية في عدد من مساجد صنعاء وأجبرت المصلين على البقاء في المساجد بعد صلاة العشاء لسماع خطب الحوثي وقراءة كتيبات لشقيقه مؤسس المليشيا حسين بدر الدين الحوثي. وأكدت أن عناصر المليشيا اقتحمت مسجد النور في قرية مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي صالح ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح. وقالت المصادر إن المليشيا اقتحمت أيضاً مسجدي أبو ذر الغفاري وعمر بن الخطاب، ونصب حوثيون مجالس أمام المصلين ومنعوهم من أداء الصلاة.ورغم استنكار الحكومة الشرعية ورفضها لتلك الممارسات وتنديد عدد من العلماء ورجال الدين في دول إسلامية، إلا أن المليشيا تصر على تنفيذ مخططاتها في إفراغ المساجد وتحويلها إلى صالات لمتابعة حديث الإرهابي عبدالملك الحوثي وأفكاره الطائفية والعنصرية.