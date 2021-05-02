شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنه لا حل في اليمن من دون دعم السعودية. وأكدت في تصريح أمس (السبت) على ضرورة أن تتوقف مليشيا الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية، وأعلنت أن أولويتها في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي. في غضون ذلك، كشفت مصادر موثوقة وجود خلافات بين قيادات الحوثي على عائدات النفط والغاز والزكاة وصلت إلى حد المواجهات المسلحة في بعض المحافظات. واعترفت المليشيا أمس بوفاة عضو مجلس الشورى وزير الدفاع السابق عبدالملك السياني دون أن تحدد أسباب الوفاة.وقالت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ»، إن عددا من الشخصيات الموالية للرئيس الراحل علي صالح، بينهم وزراء في حكومة الانقلاب، سمموا على أيدي قيادات حوثية، مؤكدة أن المليشيا تسمم تلك القيادات عبر الحراسات التي تفرضها بالقوة لتعلن وفاتهم بكورونا فيما بعد.من جهة أخرى، سيطرت القوات المشتركة على سوق مدينة الفاخر شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وعدد من المواقع الإستراتيجية بعد معارك عنيفة. وذكر المركز الإعلامي أن أكثر من 26 مسلحاًَ حوثياً قتلوا في المواجهات.