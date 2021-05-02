جدد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، التأكيد على أن بلاده عازمة على بدء الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو، معتبراً أن أديس أبابا حققت هدفها السنوي في ملء السد.وكانت رئاسة الحكومة الإثيوبية أعلنت قبل أسبوع أنها ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، متهمة جهات خارجية وأخرى داخلية، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.وقال أبي أحمد بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن هذه الجهات تعمل على إغراق البلاد في فوضى، لكنه لفت إلى أنه رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس على البلاد، إلا أن إثيوبيا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات.وشدد مراراً على عزمه البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما تعارضه القاهرة والخرطوم.وكان السودان لوح بملاحقة إثيوبيا قضائياً في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر. وتتهم مصر والسودان إثيوبيا بالمسؤولة عن فشل المفاوضات بسبب تعنتها ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد.