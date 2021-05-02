دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أمس (السبت) قوات التحالف إلى البقاء في العراق على خلفية هجوم لمسلحي «داعش» على ثكنات لقوات البيشمركة في حدود ناحية التون كوبري، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وقال في بيان: «لطالما أكدنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً وخطراً حقيقيين في الكثير من مناطق العراق، ولا سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في الحدود الإدارية لتلك المناطق. وأكد أهمية تفعيل التعاون الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة هناك»، ودعا إلى مواصلة التحالف الدولي تدريب ومساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي.وشدد بارزاني على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق للتصدي لداعش وإنهاء التهديدات الإرهابية المستمرة على إقليم كردستان والعراق.وقتل 6 عناصر من البيشمركة بينهم ضابط وأصيب آخرون جراء اشتباكات اندلعت أمس مع مسلحي تنظيم داعش عند نقطة عسكرية في مرتفعات قضاء الدبس في كركوك.