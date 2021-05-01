شنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس النائبة عبير موسي هجوما ضاريا ضد حركة النهضة «الإخوانية» وزعيمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وقالت موسي خلال قيادتها مسيرة بالسيارات في شوارع العاصمة الرئيسية: «إن أحرار تونس سيكنسون الغنوشي من البرلمان»، وحمّلت رئيس الحكومة هشام المشيشي مسؤولية انتشار وباء كورونا في البلاد. ورفع المشاركون خلال المسيرة الاحتجاجية علم تونس. وانتقدت موسي رئيس البرلمان مؤكدة أن مجلس النواب أصبح مرتعا لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها، وشددت على أن الوضع الحالي لن يستمر. وقالت النائبة التونسية «إن مسيرة السيارات حركة احتجاجية رمزية لا خطر فيها على الإطلاق لكنها تعبير عن غضبنا على أداء الرؤوس الثلاثة للسلطة في كل المجالات وتذكير بأن الشعب مستفيق ويتابع كل التفاصيل وسيحاسب من أجرم في حقه».وحمّلت المشيشي مسؤولية انتشار الوباء في تونس، رافعة مع أنصار حزبها شعارات مطالبة بالتعجيل بتوفير اللقاح لإنقاذ الأرواح.وكان حزب الدستوري الحر دعا إلى تنظيم مسيرة بالسيارات احتراما للبروتوكول الصحي في ظل انتشار فايروس كورونا.