قال مسؤولون عراقيون إن 18 شخصاً غالبيتهم من عناصر الأمن قتلوا في سلسلة هجمات شنها متطرفون ليل (الجمعة/السبت) في مناطق متفرقة. وأضاف ضابط في استخبارات الجيش العراقي أن قوات الجيش في الطارمية شمال بغداد تعرضت إلى هجوم بعبوة ناسفة أعقبها هجوم برصاص قناصة، ما أودى بحياة 7 مقاتلين بينهم ضابط برتبة رائد وضابط آخر في استخبارات الجيش، إضافة لأحد عناصر ميليشيا الحشد ومدني. كما أصيب 4 جنود من قوة وصلت للمساندة بجروح بنيران قناص، وفقاً للمصدر.وفي كركوك شمالاً هاجم متطرفون نقطة لقوات البشمركة الكردية، تقع بين ناحية التون كوبري والحدود مع أربيل. وقال مصدر أمني إنّ عناصر داعش هاجموا بأسلحة خفيفة نقطة تابعة للبشمركة، الزيرفاني التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى بينهم آمر سرية برتبة نقيب وجرح اثنين آخرين.وفي ديالى شمال شرق بغداد قتل جندي وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة بني جميل، الواقعة في جنوب المحافظة.وفي الأنبار قتل ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في منطقة عكاشات القريبة إلى الحدود العراقية السورية.