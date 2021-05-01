مع بدء مغادرة القوات الأمريكية والأجنبية أفغانستان، اليوم (السبت) هددت طالبان، بمواصلة العمليات العسكرية. وتستعد وزارة الدفاع «البنتاغون» لهجمات محتملة من حركة طالبان. فطالبان التي كانت أوقفت الهجمات على الأمريكيين بموجب اتفاق أبرم في فبراير من عام 2020 بين الحركة وإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، عادت وهددت بأنها ستعتبر الولايات المتحدة منتهكة للاتفاق حال تخلفها عن الموعد النهائي للانسحاب الكامل.واعتبر اثنان من نشطاء تنظيم القاعدة في مقابلة حصرية مع شبكة CNN أجريت من خلال وسطاء، أن الحرب ضد الولايات المتحدة ستستمر على جميع الجبهات الأخرى إلى أن يتم إبعادهم، وفق زعمهما.وكشفا أن التنظيم يخطط للعودة بعد مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان عبر الشراكة مجدداً مع طالبان.وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، (الخميس)، أن عناصر من القوات الخاصة في الجيش الأمريكي ستنتشر مؤقتاً في أفغانستان، مؤكداً أن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من أفغانستان.وكان الجنرال سكوت ميلر، الذي يقود القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في حربها مع طالبان، أعلن الأحد الماضي بدء انسحاب القوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية. وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية، استناداً إلى أن هذه الحرب الطويلة لم تعد من الأولويات الأمريكية.وأعلن الرئيس جو بايدن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر الذي يوافق الذكرى العشرين للهجمات على مركز التجارة العالمي و(البنتاغون) التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.