سيطرت القوات المشتركة اليمنية اليوم (السبت) على سوق مدينة الفاخر شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وعدد من المواقع الإستراتيجية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.وأفاد المركز الإعلامي بأن أكثر من 26 مسلحاً حوثياً قتلوا في المواجهات، مؤكداً أن عمليات نوعية نفذتها القوات المشتركة في قطاع الفاخر تكللت بتطهير عدد من المواقع الإستراتيجية وتدمير آليات قتالية للمليشيا وسط انهيارات متسارعة في صفوفها، ولا تزال المعركة مستمرة.وكان يمنيون قد أكدوا مقتل المسن يحيى الشوبجي ليلتحق بأولاده الثلاثة الذين قتلوا في معارك مع المليشيا الحوثية، وقال هؤلاء إن الشوبجي توفي إثر تعرضه لإصابة خطيرة أثناء عملية اقتحام وتحرير سوق الفاخر.يأتي ذلك وسط تزايد الجرائم الحوثية ضد المدنيين ومنها الاعتداء على طفلة وقتلها بطريقة وحشية في محافظة إب وسط اليمن، ووفقاً لمصادر محلية فإن المليشيا مستمرة في الاعتداء على قبائل العود والتمثيل بجثث أبنائهم ممن يتم تصفيتهم. وأفادت المصادر بأن قيادياً حوثياً قتل (الجمعة) الطفلة مرام إسماعيل الأهيل بعد محاولته الاعتداء عليها، إذ هشم رأسها بالحجارة لتفارق الحياة.