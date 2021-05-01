أيدت روسيا نهج السعودية في مقاربة القضايا العالمية، مثمنة الأفكار التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة أجريت معه أخيراً بخصوص رؤيته لبناء العلاقات الدولية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، أمس (الجمعة)، أن موسكو تعتزم تطوير الحوار مع الرياض مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربات المشتركة، لشتى الملفات والقضايا الدولية. وأكد أن بلاده تؤيد تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن أهمية مبادئ المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال تعليقا على تصريحات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة، «لفتت انتباهنا أقواله حول التزام الرياض بالدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وكذلك بناء العلاقات الدولية على مبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض. نحن نؤيد هذا النهج بشكل كامل». وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن طرح مثل هذه الأفكار يمثل أمرا نادرا في الشؤون الدولية حاليا، مشيرا إلى أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان «تستحق أعلى تقدير».

وأضاف «نرى الآن ما يحدث في العالم، ونرى انتهاكاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للحس السليم وما إلى ذلك. بالطبع مثل هذه التصريحات نادرة، وبالتالي فهي رائعة وجديرة بالاهتمام». وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الموقف الذي عبر عنه ولي العهد السعودي يشهد على المقاربات المشتركة لموسكو والرياض في السياسة الدولية، وقال: «روسيا تعتزم زيادة تطوير العلاقات مع المملكة».