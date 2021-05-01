وجه عدد من النواب التونسيين، انتقادات شديدة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تعيين أعوان من الإدارة لحفظ النظام في المؤسسة التشريعية.

واعتبر رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، في تصريحات صحفية اليوم (الجمعة)، أن «استقالة الغنوشي أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى»، بسبب ما سماه «سوء إدارة المجلس إلى جانب الكيل بمكيالين في التعامل مع الكتل والنواب»، على حد قوله.

وكشفت وثيقة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد الغنوشي قائمة بـ24 شخصا، مكلفين بحفظ النظام بالبرلمان. وتزامن ذلك، مع قرار منع مرافقة أعوان الأمن الرئاسي لرئيسة كتلة الدستور الحر عبير موسي داخل المجلس، ما اعتبرته الأخيرة، إشارة من الإخوان لتصفيتها جسديا.