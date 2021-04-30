دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، عقب قرار القيادة الفلسطينية إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو.

وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وينسلاند في بيان صادر اليوم (الجمعة): إن تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة في طمأنة أبناء الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع.

وشدد وينسلاند على أهمية إجراء انتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تكون انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات السابقة.