هتف محتجون ضد وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف في مدينة مشهد اليوم (الجمعة). وتجمع المحتجون الذين يطلقون على أنفسهم «جبهة المقاومة الطلابية» وهي من مجموعات الضغط التابعة للمتشددين والحرس الثوري أمام مكتب وزارة الخارجية في مدينة مشهد وأطلقوا شعارات مثل «الموت لأمريكا.. والموت لإسرائيل.. والموت لوزير الأجانب»، في إشارة إلى ظريف.من جهته، انتقد القائد السابق للحرس الثوري وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، تصريحات ظريف في الشريط المسرب حول قاسم سليماني، قائلا: «البعض بوقاحة يلقي باللوم في خيانة وفساد المسؤولين وفشلهم في إدارة البلاد على القائد الميداني، ويصفونه بأنه عميل لروسيا». فيما اعتبرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن من أهم آثار نشر الملف الصوتي لوزير الخارجية الإيراني الضرر الذي لحق بالعلاقات بين إيران وروسيا.يذكر أن المقابلة التي سربت سجلت في مارس الماضي، وكان من المفترض أن تبث لاحقاً، أطلقت سجالاً واسعاً في إيران، وسط دعوات لمحاسبة وزير الخارجية.واستدعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان (الأربعاء) ظريف، لسماع أقواله، حول ما تضمنه الملف الصوتي الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام.