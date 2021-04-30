بعد ترك منصبه في الـ20 من يناير الماضي وحظر حساباته على «تويتر»، يخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لعودة نشاطه السياسي واستئناف مسيراته الانتخابية تحت شعار «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى». وبحسب ما أفادت شبكة «سي إن إن» اليوم (الجمعة)، فإن ترمب يفكر في عقد فعاليات انتخابية لدعم المرشحين ضد الجمهوريين الذين صوتوا ضده مثل السناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي أحد أعضاء مجلس الشيوخ السبعة الذين صوتوا لإدانته في محاكمة عزله الثانية بتهمة تحريض الحشود على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير.وقال أحد مساعدي ترمب لـ CNN: «سيكون الأمر مختلفاً بالتأكيد من حيث الأعداد، لكننا نجحنا حقاً في تلك الأحداث عام 2020، لذلك من المحتمل أن نستخدم الكثير من هذه المهارات مرة أخرى». ورجح أن يستأنف ترمب تجمعاته الانتخابية بداية من شهر مايو.وكان فريق ترمب نظم مسيرات ضخمة عام 2020 حتى أثناء جائحة كورونا COVID-19، إلا أن المسيرات الانتخابية توقفت بطبيعة الحال بعد خسارته أمام الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.وبعد حظر موقع تويتر حسابات ترمب، أعلن الرئيس السابق أنه سينشئ منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بينما يواصل أيضاً إرسال بيانات صحفية منتظمة بشكل تقليدي إلى وسائل الإعلام وأنصاره.