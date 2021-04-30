أعلنت روسيا تأييدها لنهج السعودية في مقاربة القضايا العالمية، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم (الجمعة)، أن موسكو تعتزم تطوير الحوار مع الرياض مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربات المشتركة في شتى الملفات والقضايا الدولية.وقال إن بلاده تؤيد تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن أهمية مبادئ المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وأضاف: «لفتت انتباهنا أقوال الأمير محمد بن سلمان حول التزام الرياض بالدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وبناء العلاقات الدولية على مبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض. نحن نؤيد هذا النهج بشكل كامل». وتابع: «نشهد الآن ما يحدث في العالم، ونرى انتهاكاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للحس السليم وما إلى ذلك. بالطبع مثل هذه التصريحات نادرة، وبالتالي فهي رائعة للغاية».ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن الموقف الذي عبر عنه ولي العهد يشهد على المقاربات المشتركة لموسكو والرياض في السياسة الدولية، مؤكداً أن روسيا تعتزم زيادة تطوير العلاقات مع المملكة.وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيد ومقتنع بشكل ثابت بهذا الموقف في الإطار الرئيسي للشؤون الدولية لمبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي ضوء هذه النظرة المفاهيمية المشتركة، نحن مستعدون لتعريف النطاق الكامل لعلاقاتنا مع المملكة، بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بوتين إلى الرياض.