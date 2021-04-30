في تطور يهدد جهود المصالحة وتحقيق السلام، منع مرتزقة رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، من النزول في مطار سرت. وقال الدبيبة في مقطع فيديو تم تداوله مساء أمس (الخميس) من أحد اجتماعاته، إن المرتزقة الأجانب في المطار طلبوا منه والوفد الحكومي القدوم إلى مدينة سرت عبر البر.

وشدد الدبيبة على أن خروج المرتزقة اليوم أمر مهم لوحدة ليبيا وسيادتها، وأنه لا أحد قادر على منع حكومته من دخول المطار الموجود على أرض ليبية، محذراً من وجود أطراف تسعى إلى نشوب حرب داخلية.

ولاتزال ليبيا عالقة في معضلة آلاف المرتزقة والقوات الأجنبية المنتشرة في أماكن إستراتيجية داخل البلاد، خصوصاً قرب الحقول النفطية وداخل القواعد والمطارات العسكرية، إذ لايزال هذا الملف الشائك الذي تتشابك فيه العوامل الداخلية بالمصالح الخارجية محل خلاف كبير، رغم الاتصالات المكثفة لأعضاء السلطة الجديدة منذ تسلمهم مهماتهم، لإيجاد مخرج آمن لهؤلاء المرتزقة.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، دعت في ختام اجتماعاتها بمدينة سرت، (الخميس)، مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، وحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم تنفيذه، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

يذكر أن رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيش، أكد أن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون تأخير كإجراء حاسم لاستقرار البلاد وأمن المنطقة، خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي شددت على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية في إطار واضح وجداول زمنية محددة.